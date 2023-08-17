Росія ризикує отримати війну з НАТО в Чорному морі через перехоплення суден, - екскомандувач Альянсу Ставрідіс

Росія ризикує розпалити пряму війну з НАТО, перехоплюючи судна в міжнародних водах та намагаючись нав’язати Україні економічний контроль.

Про це заявив адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, ескалація на морі, включно з висадкою росіян на судно Sukru Okan, може змусити партнерів України втрутитись, щоб запобігти руйнуванню української економіки.

"Дії Росії в міжнародних водах Чорного моря створюють реальний ризик ескалації цього до війни на морі між НАТО і Російською Федерацією. [Альянс] не збирається надавати Україні всю зброю та гроші, лише щоб спостерігати, як Росія душить їхню економіку незаконною блокадою", - сказав він.

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Ставрідіс назвав російську тактику щодо Sukru Okan "рівнозначною піратству", оскільки Кремль докладає більше зусиль, щоб підірвати торгівлю між Україною та рештою Європи.

"Якщо Росія почне захоплювати судна або намагатиметься їх відлякати, я думаю, ймовірно, НАТО відповість підтримкою гуманітарного коридору для судноплавства", - сказав ексадмірал.

За його словами, Альянс міг би захищати судна, які прямують до українського порту "Одеса" та з нього "з бойовими літаками НАТО над головою та, можливо, військовими кораблями НАТО в супроводі".

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Також Ставрідіс заявив, що підтримка з боку членів НАТО, які мають вихід до Чорного моря означатиме, що "російський Чорноморський флот буде перевершений у військовому плані".

Серед таких країн Альянсу є Туреччина, Румунія та Болгарія.