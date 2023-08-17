Нового посла Німеччини в РФ Ламбсдорфа зустріли в Москві звинуваченнями у недружній політиці
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Одразу після вручення в МЗС РФ вірчих грамот дипломат почув звинувачення на адресу Німеччини за "конфронтаційний і недружній характер" німецької політики у двосторонніх відносинах, "антиросійську політику", руйнування багаторічної взаємовигідної співпраці та "нерозумну русофобію".
За словами самого Ламбсдорфа, МЗС Росії назвало підтримку Німеччиною України та постачання зброї "дуже небезпечним".
"Ми маємо різні погляди на ситуацію в Україні, які не можуть бути ще більш різними", - заявив посол журналістам. Водночас він сподівається на професійні контакти з представниками російського уряду.
Як повідомлялося, Німеччина є другим за обсягами постачальником зброї для України, підтримує санкції, вислала десятки російських дипломатів-шпигунів, минулого року припинила імпорт російських енергоносіїв, одним з найбільших імпортерів яких була до цього часу.
Ламбсдорф змінив у Москві Гезу Андреаса фон Гейра. Він працював у Федеральному міністерстві закордонних справ, зокрема, у відділі планування і в пресштабі посольства Німеччини у Вашингтоні, а в 2003-2004 рр. - референтом з питань Росії. З 2004 по 2017 рік був членом Європейського парламенту від Ліберальної партії Німеччини, в тому числі з 2014 по 2017 рік також був його віцепрезидентом. З 2017 року і до початку серпня цього року був депутатом Бундестагу.