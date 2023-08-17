Нового посла Німеччини в РФ Ламбсдорфа зустріли в Москві звинуваченнями у недружній політиці

До Москви прибув новий посол ФРН Александер Граф Ламбсдорф. Його зустріли звинуваченнями у недружній політиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Одразу після вручення в МЗС РФ вірчих грамот дипломат почув звинувачення на адресу Німеччини за "конфронтаційний і недружній характер" німецької політики у двосторонніх відносинах, "антиросійську політику", руйнування багаторічної взаємовигідної співпраці та "нерозумну русофобію".

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За словами самого Ламбсдорфа, МЗС Росії назвало підтримку Німеччиною України та постачання зброї "дуже небезпечним".

"Ми маємо різні погляди на ситуацію в Україні, які не можуть бути ще більш різними", - заявив посол журналістам. Водночас він сподівається на професійні контакти з представниками російського уряду.

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Як повідомлялося, Німеччина є другим за обсягами постачальником зброї для України, підтримує санкції, вислала десятки російських дипломатів-шпигунів, минулого року припинила імпорт російських енергоносіїв, одним з найбільших імпортерів яких була до цього часу.

Ламбсдорф змінив у Москві Гезу Андреаса фон Гейра. Він працював у Федеральному міністерстві закордонних справ, зокрема, у відділі планування і в пресштабі посольства Німеччини у Вашингтоні, а в 2003-2004 рр. - референтом з питань Росії. З 2004 по 2017 рік був членом Європейського парламенту від Ліберальної партії Німеччини, в тому числі з 2014 по 2017 рік також був його віцепрезидентом. З 2017 року і до початку серпня цього року був депутатом Бундестагу.