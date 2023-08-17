У ВР напрацьовують "дорожню мапу" для розв’язання проблем з прибутком постачальників Міноборони, який ДАСУ розцінює як "збитки держави", - Ярова

Учора, 16 серпня, відбулося засідання парламентської робочої групи, за участі представників Кабміну, Міністра юстиції Дениса Малюська, голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, членів парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерки Дани Ярової, яка ініціювала розгляд питання щодо висновків Держаудитслужби в частині прибутку постачальників МО.

Йдеться про майже 3 мільярда гривень. Про це Ярова повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами аудиту, який ініціювало саме Міністерство оборони, ДАСУ визнала весь прибуток українських постачальників Міноборни "збитками держави". Проблема виникла через правову невизначеність і суперечність урядових постанов. Так, в березні 2022 року, Кабмін ухвалив постанову, яка мала прискорити закупівлі. У документі нічого не прописали про прибуток, тож Держаудитслужба тлумачила його так: якщо прибутки не вказані, значить їх не має бути, а отримані раніше треба повернути. Під загрозою зриву опинились всі закупівли Міноборни - від шкарпеток до зброї.

Ярова повідомила, що майже три місяці "стукала в двері" Кабміну й публічно зверталась до Прем'єр-Міністра Дениса Шмигаля з проханням вирішити питання. Тож довелось залучити парламентарів, можливо, їх почують. Нардепи підтримали ініціативу Ярової й погодили офіційно звернутись за роз'ясненнями до Мінекономіки та Мін’юсту. Крім того, є потреба привести урядову постанову 178, яку прийняли у березні 2022 року, у відповідність із законом про мобілізаційні закупівлі.

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"Напрацьовано "дорожню мапу" з розв’язання цього питання. Але поки питання не врегульовано в нормативно-правовому полі, питання не вирішено. Вимагаю від уряду внормувати це в юридичній площині. Якщо ні, то буде продовження культового серіалу", - зазначила Ярова.