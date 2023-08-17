Апарат ВР звернувся до Мінфіну з пропозицією перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ

Апарат Верховної Ради пропонує Міністерству фінансів перенаправити 30 мільйонів гривень бюджетних коштів на потреби Збройних сил України.

Відповідний лист було надіслано до Мінфіну 16 серпня, повідомляє пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж першого півріччя 2023 року понад 10 млн грн зекономлено за рахунок оплати праці народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів, відповідно до фактично відпрацьованого часу. 17 млн грн зекономлено за рахунок відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень і компенсацією народним депутатам України вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера. Понад 2 млн грн - за рахунок нарахування на оплату праці", - йдеться в повідомленні.

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З огляду на повномасштабну російську агресію та потреби Збройних сил України у захисті суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, апарат Верховної Ради вважає, що зекономлені кошти мають бути спрямовані лише на підтримку Сил безпеки та оборони.

У ВР зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності українського парламенту здійснюється із забезпеченням максимальної економії бюджетних коштів.