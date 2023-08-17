ЄС має скасувати обмеження для українського експорту та домовитися із Польщею, - Стефанішина

Євросоюз має інструменти для допомоги Польщі та іншим державам.

Про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, Україна наполягає на скасуванні обмежень для експорту, і це є також позицією Брюсселя.

"Ми знаємо, що Єврокомісія не має наміру продовжувати обмеження після того, як їхня дія спливе 15 вересня. Так, є наміри одностороннього запровадження обмежень з боку кількох країн, але це буде порушенням базових правил Європейського союзу. І ми сподіваємося, що якийсь шлях буде знайдений", - пояснила Стефанішина.

З цього питання необхідні подальші переговори між державами-членами і Єврокомісією, сказала віцепрем'єрка.

Також вона наголосила, що ЄС має інструменти для допомоги Польщі та іншим державам.

"Цю кризу інспірують кілька країн ЄС - головна з них Польща. Але Польща потроїла отримання європейського бюджету на підтримку відповідних секторів. Україна не отримала додаткових коштів", - підсумувала Стефанішина.

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