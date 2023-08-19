Берлінська про виставку дронів у Чернігові: Прохання не займатися маніпуляціями

У мережі розганяють паніку, пов’язуючи сьогоднішній удар РФ по Чернігову із анонсованим проведенням там виставки українських виробників дронів. Організатори виставки закликають не маніпулювати цим питанням.

Про це заявила у фейсбуці керівниця проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська, інформує Цензор.НЕТ.

"По ситуації в Чернігові. І для уникнення маніпуляцій, якими вже хайпують деякі блогери.

1. Удар був, але де і коли - мають заявити офіційні органи.

2. Як тільки оголосили повітряну тривогу, захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття.

3.На жаль, частина людей все одно пішли на вулицю.

4. Всі, хто пішли в укриття, цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару.

5. Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою.

6. Анонс, що буде захід, був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише(!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам.

7.Зараз працюємо з СБУ, надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування.

До цього за погодженням з місцевою владою заходи проводились в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові.

8. Прохання не займатися маніпуляціями і не писати нічого до моменту, поки не буде офіційної інформації", - зазначила Берлінська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих у Чернігові зросла до 6, загинула 6-річна дитина, її мама у важкому стані, - МВС. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару.

Раніше у МВС інформували, що, попередньо, внаслідок удару по місту 5 загиблих, 37 травмованих, серед них - 11 дітей. Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 7, 90 людей поранено.