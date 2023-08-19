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Берлінська про виставку дронів у Чернігові: Прохання не займатися маніпуляціями

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Берлінська про виставку дронів у Чернігові: Прохання не займатися маніпуляціями
У мережі розганяють паніку, пов’язуючи сьогоднішній удар РФ по Чернігову із анонсованим проведенням там виставки українських виробників дронів. Організатори виставки закликають не маніпулювати цим питанням.

Про це заявила у фейсбуці керівниця проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська, інформує Цензор.НЕТ.

"По ситуації в Чернігові. І для уникнення маніпуляцій, якими вже хайпують деякі блогери.

1. Удар був, але де і коли - мають заявити офіційні органи.

2. Як тільки оголосили повітряну тривогу, захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття.

3.На жаль, частина людей все одно пішли на вулицю.

4. Всі, хто пішли в укриття, цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару.

5. Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою.

6. Анонс, що буде захід, був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише(!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам.

7.Зараз працюємо з СБУ, надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування.

До цього за погодженням з місцевою владою заходи проводились в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові.

8. Прохання не займатися маніпуляціями і не писати нічого до моменту, поки не буде офіційної інформації", - зазначила Берлінська. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих у Чернігові зросла до 6, загинула 6-річна дитина, її мама у важкому стані, - МВС. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару.

Раніше у МВС інформували, що, попередньо, внаслідок удару по місту 5 загиблих, 37 травмованих, серед них - 11 дітей. Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 7, 90 людей поранено. 

Топ коментарі

  • Gary Grant
    Якого біса їм взагалі знадобилася ця виставка? Ідиотизм.
  • Игорь Матвеев 4ee89144
    Виявляється подібні виставки були і в інших містах. Це для піару зелених іродів. Дрони потрібні на фронті, а не на виставках. А там їх страшено бракує.
  • Valerij Savenko 0568ea6b
    Какими дебилами нужно быть, чтобы в военное время устраивать какие-то выставки в центре города! Явно ведь, что кто-то навел орков на это место.
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