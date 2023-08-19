Берлінська про виставку дронів у Чернігові: Прохання не займатися маніпуляціями
Про це заявила у фейсбуці керівниця проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська, інформує Цензор.НЕТ.
"По ситуації в Чернігові. І для уникнення маніпуляцій, якими вже хайпують деякі блогери.
1. Удар був, але де і коли - мають заявити офіційні органи.
2. Як тільки оголосили повітряну тривогу, захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття.
3.На жаль, частина людей все одно пішли на вулицю.
4. Всі, хто пішли в укриття, цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару.
5. Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, місце було надано місцевою владою.
6. Анонс, що буде захід, був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише(!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам.
7.Зараз працюємо з СБУ, надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування.
До цього за погодженням з місцевою владою заходи проводились в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові.
8. Прохання не займатися маніпуляціями і не писати нічого до моменту, поки не буде офіційної інформації", - зазначила Берлінська.
Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару.
Раніше у МВС інформували, що, попередньо, внаслідок удару по місту 5 загиблих, 37 травмованих, серед них - 11 дітей. Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 7, 90 людей поранено.