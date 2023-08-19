Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею, - Міноборони

У Міноборони пояснили небезпеку розголошення інформації про загальну кількість загиблих та поранених українських воїнів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Тому ще раз поясню ситуацію.



Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю.

Не тому що хтось щось хоче приховати, а тому що це вимога військових.



Чому ці дані таємні? Тому що під час активної фази війни кількість загиблих і поранених противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій.

Читайте: На південному напрямку російських окупантів гине в 5,3 рази більше ніж воїнів ЗСУ, - Маляр

Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців. Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії", - розповіла Маляр.



Як зазначила заступниця міністра оборони, йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. Якщо у ворога буде така інформація, він розумітиме деякі наступні кроки ЗСУ.



"Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею.

Доступ до цієї інформації має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення", - наголосила Маляр.

Також дивіться: Наші втрати на Бахмутському напрямку у 8 разів менші, ніж у ворога, на Бердянському і Маріупольському - у 5,3 рази, - Міноборони. ВIДЕО