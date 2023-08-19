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Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею, - Міноборони

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Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею, - Міноборони
У Міноборони пояснили небезпеку розголошення інформації про загальну кількість загиблих та поранених українських воїнів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Тому ще раз поясню ситуацію.

Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю.
Не тому що хтось щось хоче приховати, а тому що це вимога військових.

Чому ці дані таємні? Тому що під час активної фази війни кількість загиблих і поранених противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій.

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Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців. Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії", - розповіла Маляр.

Як зазначила заступниця міністра оборони, йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. Якщо у ворога буде така інформація, він розумітиме деякі наступні кроки ЗСУ.

"Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею.

Доступ до цієї інформації має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення", - наголосила Маляр.

Також дивіться: Наші втрати на Бахмутському напрямку у 8 разів менші, ніж у ворога, на Бердянському і Маріупольському - у 5,3 рази, - Міноборони. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Міш Міш
    Після війнни у людей буде шок від кількості загиблих і кількості вкраденого зеленою шоблою під час війни......
  • Василь Казімко
    Не будьте наївні.
  • Cep 00ba7a74
    Справа в тому, якщо б народ знав всю правду про загиблих, поранених, кількість вкрадених грошей ЗЕ-шоблою і приближених до них, то ця влада не протрималась б і кілька місяців .
    А так можна сказати що це все державна таємниця і обдирати народ ще більше. Не забувайте що більша частина українців вибрала ЗЕ-шоблу до влади....Народ, вибравший ЗЕ-шоблу хаває то що їм брешуть і хаває уже роками....подивимось чи довго буде ще хавати.
    П.С. Перед виборами навіть більшість вчителів було повірило що ЗЕ-шобла буде їм платити по 4.000 євро зарплати ( таких зарплат навіть в Європі у вчителів немає ). А більшість вчителів - це люди з вищою освітою.....
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