Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею, - Міноборони
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Тому ще раз поясню ситуацію.
Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю.
Не тому що хтось щось хоче приховати, а тому що це вимога військових.
Чому ці дані таємні? Тому що під час активної фази війни кількість загиблих і поранених противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій.
Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців. Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії", - розповіла Маляр.
Як зазначила заступниця міністра оборони, йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. Якщо у ворога буде така інформація, він розумітиме деякі наступні кроки ЗСУ.
"Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею.
Доступ до цієї інформації має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення", - наголосила Маляр.