Зеленський розпочав переговори з прем’єр-міністром Швеції Крістерссоном: обговорять виробництво БМП CV-90 в Україні
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Президент України Володимир Зеленський вирушив з робочим візитом до Швеції, де проведе переговори з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном і обговорить оборонне співробітництво, зокрема виробництво бойових машин піхоти CV-90 в Україні.
Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Розпочинаємо переговори з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
Широкий порядок денний, але топпріоритет – оборонна співпраця, зокрема потужні шведські CV-90.
Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні", - написав Зеленський.