Зеленський розпочав переговори з прем’єр-міністром Швеції Крістерссоном: обговорять виробництво БМП CV-90 в Україні

Президент України Володимир Зеленський вирушив з робочим візитом до Швеції, де проведе переговори з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном і обговорить оборонне співробітництво, зокрема виробництво бойових машин піхоти CV-90 в Україні.