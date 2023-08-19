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Зеленський розпочав переговори з прем’єр-міністром Швеції Крістерссоном: обговорять виробництво БМП CV-90 в Україні

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Зеленський розпочав переговори з прем’єр-міністром Швеції Крістерссоном: обговорять виробництво БМП CV-90 в Україні
Президент України Володимир Зеленський вирушив з робочим візитом до Швеції, де проведе переговори з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном і обговорить оборонне співробітництво, зокрема виробництво бойових машин піхоти CV-90 в Україні.

Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочинаємо переговори з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
Широкий порядок денний, але топпріоритет – оборонна співпраця, зокрема потужні шведські CV-90.

Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні", - написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Вован і про мільярд дерев теж не забудь і про інститут майбутнього і про те, що учітєль будєт жить как прєЗЕдєнт, а прєЗЕдєнт как учітєль ... Бреши Вован, бреши, не зупиняйся, бо це все, що ти вмієш...
  • Wlad5495
    А виробництво буде у Чернігові?...
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