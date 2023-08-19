Наразі немає безпечного місця в Україні. Публічні заходи - ризик і лотерея, незалежно від того, чи оприлюднена про них інформація, - Маляр

Росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто цілять у цивільні об’єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є.

"Вже не раз, вони запускали ракети саме по тих об‘єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація. Звісно, вони і без публічності знають, де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога больніше. Було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу", - зазначає вона.

Маляр наголошує, що публічні заходи - це завжди ризик і лотерея, незалежно від того оприлюднена про них інформація чи ні.

"Під час війни це ризик обох сторін - організаторів і відвідувачів(або їх законних представників, якщо ми про дітей говоримо). Так, сьогодні нема безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті.Тому КОЖЕН повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо", - резюмує вона.

Також читайте: Берлінська про виставку дронів у Чернігові: Прохання не займатися маніпуляціями

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару.

Раніше у МВС інформували, що, попередньо, внаслідок удару по місту 5 загиблих, 37 травмованих, серед них - 11 дітей. Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 7, 90 людей поранено.