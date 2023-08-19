Перевірку стану укриттів проводитимуть систематично, забезпечується цілодобовий доступ до захисних споруд, - Шмигаль

Уряд на виконання рішення РНБО вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відтепер вони мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення.

"Всі збудовані сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення будуть обов’язково братися на облік. На час воєнного стану зведення захисних споруд прискорять. Під час приватизації чи відчуження змінювати функціональне призначення об’єктів фонду захисних споруд забороняється", - зауважив він.

Також зазначається, що забезпечується безперешкодний цілодобовий доступ людей до захисних споруд. Перевірки стану, в якому перебувають ці об’єкти, будуть проводитися систематично. Місцева влада зобов’язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах.

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"Наша мета - максимальна безпека людей і захист від усіх можливих загроз, які створюють російські терористи", - резюмує Шмигаль.