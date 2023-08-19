Найманці ПВК "Вагнер" залишають Білорусь через відсутність фінансування з боку РФ, - Центр нацспротиву

У Білорусі фіксується зменшення кількості найманців ПВК "Вагнер", що пов’язано з відсутністю фінансування з боку Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, білоруське підпілля фіксує зменшення терористів з ПВК "Вагнер" на території Білорусі з 5,8 тис. до 4,4 тис.

"Причиною є відсутністю фінансування зі сторони рф. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися.

Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з "вагнера" своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У держреєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася "Група Вагнер"