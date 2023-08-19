Новини

Найманці ПВК "Вагнер" залишають Білорусь через відсутність фінансування з боку РФ, - Центр нацспротиву

7 21248
Найманці ПВК "Вагнер" залишають Білорусь через відсутність фінансування з боку РФ, - Центр нацспротиву
У Білорусі фіксується зменшення кількості найманців ПВК "Вагнер", що пов’язано з відсутністю фінансування з боку Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, білоруське підпілля фіксує зменшення терористів з ПВК "Вагнер" на території Білорусі з 5,8 тис. до 4,4 тис.

"Причиною є відсутністю фінансування зі сторони рф. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися.

Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з "вагнера" своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У держреєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася "Група Вагнер"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Трохи не так. Просто кацапи усвідомили, що руху на захід не вийде: ні в Україну, ні в Прибалтику, ні в Польщу. Тому вагнерівців повернуть на передову.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А що, пригожин вже здувся? Тож його приватне кодло.
  • Макс Полиграф 3b5a8b43
    це коли ФСБ закликало валити українскьу владу? нашо ж їм своїх агентів втрачати?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини