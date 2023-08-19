Україна і Швеція домовилися про спільне виготовлення та ремонт шведських БМП CV-90
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
"Сьогодні деталізували домовленість про виробництво CV-90 в Україні, її ремонту тощо. Зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV-90 якомога швидше з'явилася", - заявив він.
Своєю чергою шведський очільник уряду додав, що Київ та Стокгольм підписали угоду для посилення співпраці у виробництві та навчанні на CV-90
"Ми тут підписали (угоду, - ред.), буквально кілька хвилин тому, це знак нашого спільного бажання посилити співпрацю у виробництві та навчанні на CV-90", - заявив Крістерссон
До того ж Зеленський додав, що під час його поїздки на фронт українські військові хвалили шведські БМП CV-90.