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В України немає намірів втручатися в роботу Курської АЕС. Ми атакуємо лише військові об’єкти, - Данілов

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В України немає намірів втручатися в роботу Курської АЕС. Ми атакуємо лише військові об’єкти, - Данілов
Україна атакує лише ті російські об’єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи.

Так секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував інформацію про нібито плани України підірвати Курську АЕС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В України немає намірів втручатися в роботу об’єктів, про які пишуть у соцмережах, зокрема й Курської АЕС. Ми атакуємо ті об’єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи, і тут не маємо питати ні в кого дозволу. Робимо ми це нашою зброєю, яка з кожним днем стає все кращою і кращою", — заявив Данілов.

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Він зауважив, що дії РФ непередбачувані, проте Україна стежить за розвитком подій. "Путін на початку своєї діяльності підривав у себе вдома будинки з живими людьми, тому від них можна очікувати все що завгодно. Проте Україна відслідковує всі процеси, що відбуваються", - сказав секретар РНБО.

Він також наголосив, що маніпуляції, до яких вдається РФ, "вкидаючи" в інформаційний простір ті чи інші речі, впливають на свідомість, "і це дуже небезпечно".

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Топ коментарі

  • Hobby Programming
    Тому ми і будемо без світла і тепла, а кацапня нічого і не відчуває. Всі тец, до яких можемо дістати повинні вже давно бути розваленим
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Кацапня сама її підірве і звинуватить Україну.
  • John Davis 6e49c55d
    Тобто вони нехай б'ють по нам, де захочуть, а ми-лише військові об'єкти?! Ганьба!
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