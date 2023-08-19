Швеція вже надала Україні допомоги на 2,2 млрд євро, - прем’єр Швеції Крістерссон

Від початку мовномасштабного вторгнення РФ Швеція вже надала Україні допомоги на 2,2 млрд євро двосторонньої підтримки і допомагатиме надалі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на спільній пресконференції за результатами зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Наші сьогоднішні обговорення, звичайно, концентрувалися на тому як Швеція, Європа та країни всього світу відстоюють і можуть підтримати вас якомога краще. З лютого минулого року Швеція забезпечила Україні 2,2 млрд євро двосторонньої підтримки і ми продовжуватимемо надавати політичну, військову, гуманітарну та фінансову підтримку в тісній співпраці та діалозі з вами, нашими спільними партнерами, щоб переконатися, що потреби України повністю задоволені", - заявив Крістерссон.

Він нагадав, що на початку цього тижня швецький уряд оголосив 13-й військовий пакет підтримки Україні, який концентрується на ремонті та підтримці спроможностей, які вже були забезпечені.

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"Це СV-90, танки "Леопард", а також артилерійські системи. І, звичайно, запасні частини та боєприпаси. Також цей об'єм включає в себе складову розмінування. Ми вже ініціювали роботу над іншим довготривалим проєктом військової підтримки України", - сказав прем’єр-міністр Швеції.

За його словами підписаний за результатами зустрічі документ є свідченням посилення співпраці щодо забезпечення, виробництва, а також навчання на СV-90.

"У всій міжнародній політиці немає важливішого завдання для мого уряду, аніж підтримка України у її боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі Європейські демократії", - наголосив Крістерссон.

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