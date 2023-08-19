Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову зросла до 117 людей

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова 19 червня зросла до 117 людей.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 15.25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло", - розповів він.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в Чернігові правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова та здійснюють поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі.



Також правоохоронці документують військовий злочин російської федерації.



За словами Ігоря Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття.

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За драмтеатром розміщений великий парк.Там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Цетральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом.

Рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і затушили епіцентр вибуху. Згодом, разом із поліцейськими, почали надавати першу допомогу громадянам.

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару.