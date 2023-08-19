Новини • Допомога Україні

Українські пілоти вже навчаються на шведських винищувачах Gripen, - Зеленський

7 68641
Українські пілоти вже навчаються на шведських винищувачах Gripen, - Зеленський
Українські льотчики вже проходять ознайомче навчання на шведських винищувачах JAS 39 Gripen

Про це на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Літаки Gripen – це гордість Швеції. Я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі українців, наших пілотів, уже почались", – оголосив президент.

Він додав, що зі шведським прем’єром детально обговорив майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання Gripen".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція вже надала Україні допомоги на 2,2 млрд євро, - прем’єр Швеції Крістерссон

"Я буду зустрічатись зі спікером парламенту, представниками парламентських сил і буду порушувати це питання як одне з ключових для захисту нашого неба", – сказав Зеленський.

Український уряд неодноразово звертався по допомогу з винищувачами до кількох країн, зокрема і Швеції. Запити були зроблені ще влітку 2022 року, а вже в лютому 2023-го український міністр оборони Олексій Резніков висловив бажання України отримати JAS 39 Gripen.

Але на "Рамштайні" в червні Резніков заявив, що Київ зосереджений насамперед на отриманні винищувачів F-16.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і Швеція домовилися про спільне виготовлення та ремонт шведських БМП CV-90

Ще у травні міністр оборони Швеції Пол Йонсон анонсував навчання кількох українських льотчиків на JAS 39 Gripen у відповідь на прохання української сторони. Цю домовленість шведське Міноборони підтвердило в червні.

У суботу вранці президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Там він мав зустрітись із премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.

Топ коментарі

  • Ivan Iktor
    Зараз почнуть перебивати Чернігов
  • Сергей Середа
    Пиарится
  • Hrysha Hlyba
    я так розумію, єрмак в паниці, перебиває чернигів.
    а що з військовою адміністрацією? переведуть в зами в суми, чи головою банку в ужгороді. на посла ще не накосячив.
    як, ****, фронтове місто, у вихідний день, при парухвилинному підльоті ракет, таке безтурботне?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини