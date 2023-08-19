Унаслідок ракетного удару РФ по центру Чернігова пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення - П’ятницьку церкву, - МКІП

Російські окупанти ракетним ударом по Чернігову знищили пам’ятку архітектури місцевого значення - Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, а також пошкодили пам’ятку архітектури національного значення - П’ятницьку церкву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Міністерства культури та інформаційної політики України в телеграмі.

"19 серпня росія цинічно обстріляла історичний центр міста Чернігова, коли містяни повертались з церковної служби.



Внаслідок влучання ворожої ракети вщент знищено пам'ятку архітектури місцевого значення Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т. Шевченка. Також пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення П'ятницька церква, яка віднесена до сфери відповідальності Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній"", - йдеться в заяві.

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Як повідомили в міністерстві, історичний центр Чернігова є кандидатом на внесення до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Цьогоріч МКІП спільно з обласною та міською адміністраціями розпочали роботу над внесенням культурного ландшафту міста Чернігова до Переліку об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою.

"Росія як країна-терорист планомірно нищить культурну спадщину України, завдаючи непоправних втрат не тільки українській, а й світовій культурі. Вчергове закликаємо світову спільноту ізолювати агресора, а також нарешті позбавити росію членства в ЮНЕСКО", - наголосили в міністерстві.

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Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 117 осіб.