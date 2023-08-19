Новини • Агресія Росії проти України

Унаслідок ракетного удару РФ по центру Чернігова пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення - П’ятницьку церкву, - МКІП

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Унаслідок ракетного удару РФ по центру Чернігова пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення - П’ятницьку церкву, - МКІП
Російські окупанти ракетним ударом по Чернігову знищили пам’ятку архітектури місцевого значення - Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, а також пошкодили пам’ятку архітектури національного значення - П’ятницьку церкву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Міністерства культури та інформаційної політики України в телеграмі.

"19 серпня росія цинічно обстріляла історичний центр міста Чернігова, коли містяни повертались з церковної служби.

Внаслідок влучання ворожої ракети вщент знищено пам'ятку архітектури місцевого значення Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т. Шевченка. Також пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення П'ятницька церква, яка віднесена до сфери відповідальності Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній"", - йдеться в заяві.

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Як повідомили в міністерстві, історичний центр Чернігова є кандидатом на внесення до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Цьогоріч МКІП спільно з обласною та міською адміністраціями розпочали роботу над внесенням культурного ландшафту міста Чернігова до Переліку об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою.

"Росія як країна-терорист планомірно нищить культурну спадщину України, завдаючи непоправних втрат не тільки українській, а й світовій культурі. Вчергове закликаємо світову спільноту ізолювати агресора, а також нарешті позбавити росію членства в ЮНЕСКО", - наголосили в міністерстві.

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Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 117 осіб. 

Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba
    навіть не на церкву. на будівлю! по#уй на будівлю, яка б вона не була історична!!
    загинули діти!
    саме дороге, що є у українців це діти!
  • Вал Кочин 16671b7d
    По#уй на церкву, загинули люди, діти....
  • Борис Пересічний
    Не знаю,чи просто співпало,чи ця безглузда "показуха" з виставкою дронів? Результат- людські жертви і горе.Скільки можно носитися з цими дронами,скільки потрібно піаритися?А давайте кожен снаряд,кожну кулю демонструвати на виставках.Що зараз можна казати кацапам-вони ж точно попали по виставці дронів,а те що там були не військові спеціалісти-це зараз нікого, ні на Заході ,ні в черепках кацапів-не викличе позови совісті.В Вінниці тільки в назву,без дронів,"Будинок Офіцерів"-прилетіло декілька ракет.
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