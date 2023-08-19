Зеленський: Завтра й післязавтра у мене будуть переговори щодо надання Україні західних винищувачів
Про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Голова держави пояснив, що Україна потребує західних винищувачів, оскільки зараз Росія має перевагу в повітрі, що дозволяє їй також просуватись і на землі.
"У нас немає переваги в небі. У нас немає сучасних літаків. І шведські Gripen – гордість вашої держави. І я вважаю, що такою гордістю прем’єр-міністр міг би поділитись із Україною. Ми над цим працюємо, ми зробили потужні кроки", – зазначив він.
Зеленський, не конкретизуючи, додав, що декілька тижнів "будуть відбуватись відповідні дії, які, я дуже вірю, розкриють можливість отримання в майбутньому відповідних літаків".
"Завтра й післязавтра так само в мене будуть перемовини ще з кількома державами. І я впевнений, що ми разом із партнерами зробимо все й досягнемо відповідного результату в небі, щоб у росіян не було відповідної переваги", – підсумував президент.
Він не уточнив, з якими саме державами вестиме переговори.