Новини • Агресія Росії проти України

Удари РФ по центру Чернігова є ілюстрацією "російського боягузтва і цинізму", - МЗС Франції

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Удари РФ по центру Чернігова є ілюстрацією "російського боягузтва і цинізму", - МЗС Франції
У Міністерстві закордонних справ Франції засудили атаку Росії на центр Чернігова 19 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це йдеться на сайті французького МЗС.

"Франція найрішучішим чином засуджує російські удари по центру Чернігова, зокрема по університету та театру... Згідно з міжнародним правом, навмисне завдання ударів по цивільних об'єктах є військовим злочином. Це ще одна ілюстрація російського боягузтва і цинізму", - йдеться в повідомленні МЗС.

У відомстві наголосили, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну "настільки, наскільки це необхідно, і продовжуватиме підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними", а також "ніколи не перестане засуджувати дії Росії та продовження її агресивної війни проти України".

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Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 117 осіб.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Не звинувачуйте хоч в цьому Францію. Тут, в нас, до цього цасу працюють російські олігархи і фінансують свою армію, а богуслаєв з 2020 року направив до росії зі згоди влади сотні моторів на вертольоти і літаки.
  • Ksenia VB
    Саме він
    А якби був Кличко то Зеля вже би верещав що його треба садити.
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Может не надо было в прифронтовом городе проводить выставку беспилотников ?
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