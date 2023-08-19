Удари РФ по центру Чернігова є ілюстрацією "російського боягузтва і цинізму", - МЗС Франції

У Міністерстві закордонних справ Франції засудили атаку Росії на центр Чернігова 19 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це йдеться на сайті французького МЗС.

"Франція найрішучішим чином засуджує російські удари по центру Чернігова, зокрема по університету та театру... Згідно з міжнародним правом, навмисне завдання ударів по цивільних об'єктах є військовим злочином. Це ще одна ілюстрація російського боягузтва і цинізму", - йдеться в повідомленні МЗС.

У відомстві наголосили, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну "настільки, наскільки це необхідно, і продовжуватиме підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними", а також "ніколи не перестане засуджувати дії Росії та продовження її агресивної війни проти України".

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Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 117 осіб.