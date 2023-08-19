Україна розпочне переговори зі Швецією щодо угоди про гарантії безпеки, - Зеленський

Україна почне перемовини з Швецією про двосторонню угоду щодо довгострокових безпекових зобов’язань у межах відповідної декларації "Групи семи".

Про це на пресконференції за підсумками переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Швеція підтримала декларацію "Групи семи" щодо "безпекових гарантій" для України. Ми за це вдячні", – зазначив Зеленський.

"І сьогодні наші команди будуть обговорювати роботу над відповідним українсько-шведським двостороннім документом. Пізніше буде така можливість зустрічі", – додав президент.

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Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Станом на зараз уже двадцять п’ять держав приєднались до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

Протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.