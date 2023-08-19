На Таврійському напрямку за добу знищено 58 окупантів, 17 одиниць військової техніки та 3 склади боєприпасів, - Тарнавський

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1402 вогневі завдання.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали 233 особи (загиблі - 58, поранені - 175). Знищено 17 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 5 спеціальної техніки. Також було знищено 3 склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштабу Словаччини генерал Змеко відвідав Таврійський напрямок. ФОТО