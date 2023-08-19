На ювілейній ставці обговорять опалювальний сезон і захист енергетики: буде краще, ніж торік, - Данілов

Незабаром відбудеться засідання ставки верховного головнокомандувача, присвячене енергетичній безпеці України взимку.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Питання щодо опалювального сезону стоїть на контролі: на найближчому засіданні ставки Верховного головнокомандувача ми заслухаємо звіт з цього приводу прем’єр-міністра, міністра енергетики, віцепрем’єр-міністра Кубракова та всіх, хто займається цим питанням. Це буде ювілейне засідання ставки, яке відбудеться найближчим часом", – розповів Данілов.

Секретар РНБО додав, що зараз українська енергетична система захищена набагато краще, аніж це було в лютому 2022 року, а наші енергетики вже мають досвід, як працювати в складних умовах: "Це непроста робота, адже в нас велика територія, і захистити все фізичними захисними спорудами вкрай складно. Що стосується ППО, то з ранку до вечора займаємося цим питанням для того, щоб максимально збільшити кількість засобів ураження саме протиповітряної оборони. Ми не можемо зараз сказати, що можемо захистити все, але тим не менш, все буде набагато краще, ніж це було в минулому році".

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За його словами, "РФ, безумовно, буде намагатися використовувати цей чинник для того, щоб "робити" нам нерви щодо того, що стосується нашого енергетичного комплексу". "

Але ми робимо все від нас залежне для того, щоб це було мінімізовано", – наголосив Данілов.