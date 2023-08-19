Російські окупанти підтвердили, що вбили 101 дитину під час бомбардування Маріуполя, - міськрада. ПЕРЕЛІК

101 маріупольська дитина загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників

Про це в повідомляє Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діточки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджують окупанти – 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

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"Згідно списку окупантів – 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати 87. Отримані дані дозволили нам варіфікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра - 147 діточок. Нажаль, розуміємо, що це число може бути більшим. Це жахлива інформація і весь цивілізований світ має знати, яку трагедію принесла росія в Україну та в наш український Маріуполь. Але світ має не тільки знати, а разом з нами домогтися того, щоб кожен воєнний злочинець отримав справедливе покарання", - мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Ми викладаємо частину цих документів (з дотриманням умов закону Про захист персональних даних), розуміючи важливість інформації, але особливо чутливим не рекомендуємо їх читати. За кожним пунктом – жахлива людська трагедія. Деяким з цього списку не було і року. Ніколи не пробачимо. Як і не заспокоїмось поки кожен російський воєнний злочинець не понесе покарання за те зло, яке вони принесли на нашу землю", - додали в міськраді.

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"Задля досягнення справедливості зберемо підтверджуючі зазначений жахливий факт документи і звернемось до правоохоронних органів з метою внесення даних про скоєний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення до кримінальної відповідальності. Кожен злочинець повинен бути покараний", - Вадим Бойченко.





