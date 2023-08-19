ООН про атаку РФ на Чернігів: Удар по головній площі великого міста - це жахливо. Це має припинитися
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві координаторки із гуманітарних питань в Україні Деніз Браунє
"Я вражена новиною про черговий російський удар, який тільки що було завдано по центру Чернігова на півночі України, унаслідок якого були вбиті та поранені десятки мирних мешканців, у тому числі діти. Особливо жахливо, що удар було завдано по головній площі великого міста вранці, коли люди гуляють або йдуть до церкви, щоб відсвяткувати сьогоднішнє релігійне свято для багатьох українців.
Я засуджую цю практику російських ударів по густонаселених районах України, що призводить до загибелі людей, масових руйнувань та різкого зростання гуманітарних потреб.
Удари по мирних мешканцях або цивільних об’єктах суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Це має припинитися", - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 117 осіб.