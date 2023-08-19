Пошуково-рятувальна операція в Чернігові завершена - загинуло 7 людей, 129 поранено, - МВС. ВIДЕО
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МВС України заявило про завершення рятувальної операції у Чернігові після удару російської балістичної ракети по драмтеатру обласного центру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі МВС.
"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 117 осіб.