Пошуково-рятувальна операція в Чернігові завершена - загинуло 7 людей, 129 поранено, - МВС. ВIДЕО

МВС України заявило про завершення рятувальної операції у Чернігові після удару російської балістичної ракети по драмтеатру обласного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі МВС.

"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 117 осіб.