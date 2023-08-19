Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Пошуково-рятувальна операція в Чернігові завершена - загинуло 7 людей, 129 поранено, - МВС. ВIДЕО

6 50371
МВС України заявило про завершення рятувальної операції у Чернігові після удару російської балістичної ракети по драмтеатру обласного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі МВС.

"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції", - зазначається у повідомленні. 

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 117 осіб.

Топ коментарі

  • Энди Мир
    Байден???? Україна за 1,5 року могла наклепати мінімум десятки своїх ракет . Але не на часі, на них мільярди не сп#3₴иш.
  • Энди Мир
    Ну готуйся масква-сіті до помсти, буде безжально і хірургічно точно знищено 2-3 вікна.
  • Urs
    після 19-го року давав собі слово не дивуватись крайній ступені дурісті значної кількості нашого суспільства, але все одно на дев'ятому році війни недолугість, яка по своїм наслідкам межує із спланованою операцією агентів росії, не перестає мене вражати. Що буде далі? Виставка протитанкових комплексів та ракет в Сумському драмтеатрі, на яку запросити ведучіх фахівців КБ "Луч" на чолі з Коростильовим?? Чи виставка засобів РЕБ у Полтавському академічному драмтеатрі?
    Це елементарні речі, які розуміє розумна меншість суспільства. Це навіть простіше, ніж замотати гєксоген у пакувальну плівку. До речі про плівку - а що на це каже цей вася-мемуарник?

    Тут бувають люди з Ізраілю. Хотілось би у них запитати, чи проводили у них виставки військових технологій під час війни, наприклад у міському театрі Хайфи чи в оперному театрі Тель-Авіва.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини