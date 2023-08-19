У Кличка заявили, що Київ не проводитиме масових заходів на День Незалежності

Київська міська влада не влаштовує масові заходи в столиці до Дня Незалежності.

Про це повідомляє сайт КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Проте, як поінформували столичну владу листом із Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки", - йдеться у повідомленні КМДА.

У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекривається рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вул. Богдана Хмельницького, повідомляє КМДА.

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Водночас рух по вул. Богдана Хмельницького – від Хрещатика до вул. Володимирської – відкриють сьогодні о 23:30.