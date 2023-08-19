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Посол США Брінк засудила російський удар по центру Чернігова: Це відображає те, наскільки низько опустилась Росія

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Посол США Брінк засудила російський удар по центру Чернігова: Це відображає те, наскільки низько опустилась Росія
Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила сьогоднішній ракетний удар РФ по середмістю Чернігова, унаслідок якого понад сотня людей постраждала й щонайменше семеро людей загинули.

Про це вона написала в твітері (Х), передає Цензор.НЕТ.

"Жахливі новини про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувались прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не мали бути вбитими або пораненими. Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах та населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася, і повинна зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", - написала Брінк.

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Топ коментарі

  • Cоrvо Аttаnо 8a690561
    Ваша стурбованість надихає нас на боротьбу
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну то давайте потужнішу зброю, доб'ємо той опущений мордор , і присиплемо землею.Щоб не мучився.
  • Tommy Lee
    mrs.Брінк, нікуди кацапія не опускалася.

    Вона там була завжди.

    Але ви не хотіли цього помічати.
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