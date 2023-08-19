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Десять підсумків переговорів Зеленського і прем’єра Швеції Крістерссона

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Десять підсумків переговорів Зеленського і прем’єра Швеції Крістерссона
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 19 серпня, провів переговори із прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном, і за їхніми результатами озвучив десять пунктів домовленостей.

Про це Зеленський написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Десять підсумків переговорів із прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном:

  1. Ми домовилися працювати над спільним виробництвом БМП CV-90s в Україні.
  1. Українські воїни почали тренуватися керувати шведськими Archers.
  1. Українські пілоти вже беруть участь у випробуваннях винищувачів Gripen. Обговорили подальші кроки щодо їхньої передачі Україні.
  1. Швеція готує передачу Україні нового, 13-го пакету допомоги у сфері безпеки.
  1. Швеція приєдналася до Формули миру, зокрема до її пунктів щодо відновлення ядерної безпеки, справедливості, захисту навколишнього середовища та гуманітарного розмінування.
  1. Україна буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року, і ми маємо підтримку Швеції на нашому шляху до ЄС.
  1. Наші команди обговорять двосторонній документ про гарантії безпеки після Декларації G7 минулого місяця.
  1. Швеція готова надати сучасні системи перекачування води для відновлення водопостачання після російського теракту на Каховській ГЕС.
  1. Швеція братиме активну участь у відновленні України, в тому числі із залученням приватного капіталу.
  1. Україна розраховує на те, що Швеція, шведські регіони та компанії візьмуть шефство над українськими регіонами та сферами, які потребують відновлення після російських ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські пілоти вже навчаються на шведських винищувачах Gripen, - Зеленський

Також Зеленський подякував Швеції за тверду та послідовну підтримку України.

"Разом ми захищаємо життя, свободу та наші спільні цінності", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розпочне переговори зі Швецією щодо угоди про гарантії безпеки, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Victor Litarchuk
    За оцінками західних військових експертів, шведські JAS 39 Gripen, на відміну, наприклад, від F-16 і Tornado, невибагливі в експлуатації і не пред'являють високих вимог до обслуговування та інфраструктури аеродромів.

    Багатоцільовий Gripen, який стоїть на озброєнні не тільки Швеції, але і Південної Африка, Угорщини, Чехії, Бразилії та Таїланду. До кінця 2020 року було випущено 271 літак - в одинарному і двомісному виконанні. Деякі комплектуючі поставляються з США і Південної Африка.

    Gripen спроектований так, що може сідати і злітати з погано підготовлених аеродромів, автострад і навіть неукріплених злітно-посадкових смуг. Літак має короткий зліт, надійний, простий в обслуговуванні, що не обов'язково проводити висококваліфікованим фахівцям.

    На літаку Gripen 27-мм автоматична револьверна гармата Маузер БК-27 зі 120 снарядiв. Різні ракети і бомби загальною масою до 5,2 тонни можуть встановлюватися на десять зовнішніх вузлів підвіски.
  • саша паламарчук
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    "зелених підсумків" починаючи з 2019 року для українського народу тьма. і все це навсього "зелена брехня".Справ,котрі б говорили про втілення цих підсумків в життя українського народу2нуль цілих куй десятих"Хоча є один дуже трагічний підсумок.котрий виконується і підтверджений сотнями тисяч вбитих українців,каліками руйнацією України ,продажею українських територій рашистському окупанту.
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