Десять підсумків переговорів Зеленського і прем’єра Швеції Крістерссона

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 19 серпня, провів переговори із прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном, і за їхніми результатами озвучив десять пунктів домовленостей.

Про це Зеленський написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Десять підсумків переговорів із прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном:

Ми домовилися працювати над спільним виробництвом БМП CV-90s в Україні.

Українські воїни почали тренуватися керувати шведськими Archers.

Українські пілоти вже беруть участь у випробуваннях винищувачів Gripen. Обговорили подальші кроки щодо їхньої передачі Україні.

Швеція готує передачу Україні нового, 13-го пакету допомоги у сфері безпеки.

Швеція приєдналася до Формули миру, зокрема до її пунктів щодо відновлення ядерної безпеки, справедливості, захисту навколишнього середовища та гуманітарного розмінування.

Україна буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року, і ми маємо підтримку Швеції на нашому шляху до ЄС.

Наші команди обговорять двосторонній документ про гарантії безпеки після Декларації G7 минулого місяця.

Швеція готова надати сучасні системи перекачування води для відновлення водопостачання після російського теракту на Каховській ГЕС.

Швеція братиме активну участь у відновленні України, в тому числі із залученням приватного капіталу.

Україна розраховує на те, що Швеція, шведські регіони та компанії візьмуть шефство над українськими регіонами та сферами, які потребують відновлення після російських ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські пілоти вже навчаються на шведських винищувачах Gripen, - Зеленський

Також Зеленський подякував Швеції за тверду та послідовну підтримку України.

"Разом ми захищаємо життя, свободу та наші спільні цінності", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розпочне переговори зі Швецією щодо угоди про гарантії безпеки, - Зеленський