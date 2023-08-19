Атака Росії на іноземне судно з українським зерном вважатиметься нападом на перевізника, - Данілов

Атаки РФ на іноземні цивільні судна, які виходитимуть з українських портів, під час проходженням ними гуманітарним коридором прирівнюватиметься до нападу на ці країни.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наша країна дотримується всіх морських правил, які діють у світі. З РФ ми це питання узгоджувати не збираємося, бо робимо все необхідне. Зокрема, перше судно вже пройшло, і найближчим часом будуть наступні судна. Ми будемо це робити абсолютно публічно, щоб весь світ знав, що йдуть саме цивільні судна з їжею та іншими речами, які до військових справ не мають жодного стосунку", — заявив Данілов.

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Він наголосив, що якщо РФ вирішить атакувати судна, які йдуть під прапором інших країн, це розглядатиметься як безпосередня атака на ці країни, а не на Україну.