Росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулись по допомогу, госпіталізовано 41 особу, - керівник ОВА Чаус

Внаслідок ракетного обстрілу Чернігова було вбито 7 мешканців, а 140 отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він зазначив: Сьогодні росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулись за медичною допомогою, госпіталізовано 41 (станом на зараз).

19 серпня росіяни ударили балістичною ракетою по драмтеатру, центр Чернігова. У цей час тут проводилась зустріч представників бізнесу та волонтерської спільноти. Захід не передбачав залучення глядачів. Подібні заходи вже були у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Як саме росіянам стало відомо про цей захід – зараз займаються правоохоронні органи.

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За інформацією організаторів, після оголошення повітряної тривоги, всім учасникам було запропоновано пройти в укриття (у драмтеатрі є укриття, розраховане на кількасот осіб).

Внаслідок російського удару постраждали також люди, які знаходились в центрі міста, йшли з церкви, або просто проїжджали поряд.

Наш ворог росія. Чернігівці вже бачили у 2022 році, що росіяни готові нищити школи та садки, лікарні та житлові будинки. І продовжують відчувати це на прикордонні щодня. Ворог бʼє по містам по всій Україні. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Вічна памʼять загиблим".

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Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 129 осіб.