Уряд прискорить терміни створення Національного військового меморіального кладовища

Сьогодні, 19 серпня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд прискорить терміни проєктування Національного військового меморіального кладовища. Прийняли документ, який врегульовує процедуру проєктування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади Фастівського району Київської області, а також механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб. Маємо гідно вшанувати пам’ять українських Героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Ми назавжди перед ними в боргу", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання Уряду.

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Як зазначається, Меморіальний комплекс включатиме військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

На Національному військовому меморіальному кладовищі будуть поховані українські Герої, які ціною власного життя боронили незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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