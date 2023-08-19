Резніков: Українські пілоти вже розпочали навчання на F-16. Мінімальний термін підготовки - 6 місяців

Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16. Мінімальний термін підготовки складає 6 місяців.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Навчання (на винищувачах F-16 – ред.) вже розпочалися", - заявив він.

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За його словами, крім пілотів, у навчаннях беруть участь також певна кількість інженерів та техніків.

Резніков підкреслив, що про завершення цих навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки", – наголосив міністр оборони України.

"Мінімальний термін на підготовку пілотів – 6 місяців", – додав міністр оборони України.