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Резніков: Українські пілоти вже розпочали навчання на F-16. Мінімальний термін підготовки - 6 місяців

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Резніков: Українські пілоти вже розпочали навчання на F-16. Мінімальний термін підготовки - 6 місяців
Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16. Мінімальний термін підготовки складає 6 місяців.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Навчання (на винищувачах F-16 – ред.) вже розпочалися", - заявив він.

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За його словами, крім пілотів, у навчаннях беруть участь також певна кількість інженерів та техніків.

Резніков підкреслив, що про завершення цих навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки", – наголосив міністр оборони України.

"Мінімальний термін на підготовку пілотів – 6 місяців", – додав міністр оборони України.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    рєзніков це тобі не яйця ЗСУ по 17 гривень продавати. та паливо по 80 гривень за літр
  • Royal Flush d24c21f6
    украинские пилоти 👍👍👍
    Резников - вор, подонок, мародер 👎👎👎
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Обучится это еще полдела. Главная проблема потом что бы боеприпасы, ракеты к этим самолетами давали... А то скажут что по российским самолетам/ракетами стрелять нельзя что бы не было эскалации.
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