Для опанування Patriot нашим військовим знадобилося не 10 місяців, а 10 тижнів, - командувач Повітряних сил Олещук

Для опанування системи Patriot українським військовим знадобилося 10 тижнів.

Про це в інтерв'ю в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли ми готувалися на американський Patriot, була програма написана на 10 місяців. Після цього, як хлопці приїхали на навчання в США, інструктора прийняли рішення, що нашим хлопцям достатньо 10 тижнів, щоб опанувати цю техніку. Тому я пишаюся персоналом Повітряних Сил України. У нас висококваліфіковані офіцери, які здатні в короткий час опанувати техніку.

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Він зауважив, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у нього була зустріч з Президентом Володимиром Зеленським, під час якої він доповів, зокрема, і про те, що систему протиповітряної оборони треба покращувати.

"Тих сил і засобів, які в нас були на той час, було дуже мало. Ми знали, що тими силами і засобами, які є, ми просто завдання не виконаємо", - сказав Олещук.

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Натомість після того, як міжнародні партнери надали Україні необхідне озброєння, протиповітряну оборону України вдалося значно просунути вперед.

"Якщо взяти порівняльні характеристики, один зенітно-ракетний комплекс NASAMS в складі 5-12 пускових установок може замінити 5 зенітно-ракетних комплексів С-300. Якщо взяти дольову участь знищених цілей, то якщо Повітряні сили понад три тисячі цілей знищили, то дольова участь комплексів іноземного виробництва складає понад 600 цілей. Я думаю, це високий показник", - сказав Олещук.

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