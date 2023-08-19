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У центрі Чернігова всю ніч працюватиме вуличне освітлення, щоб запобігти мародерству

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У центрі Чернігова всю ніч працюватиме вуличне освітлення, щоб запобігти мародерству
Комунальники Чернігова розбирають завали після ракетного удару. Всю ніч центр міста буде освітлюватися, щоб запобігти мародерству.

Про це в повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

"Комунальні служби Чернігова зараз працюють в центрі міста, ліквідовуючи наслідки ракетного удару. Окрім локації довкола музично-драматичного театру, де правоохоронці проводять слідчі дії, фіксуючи злочин рф.

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Всю ніч в центральній частині міста працюватиме вуличне освітлення, аби попередити можливі випадки мародерства", - розповів він.

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулись за допомогу, госпіталізовано 41 особу.

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Топ коментарі

  • Влад Хутір
    Курви зелені гортиі вам в пеклі разом з кацапами. Ви винні в цій страшній біді але вам це як з гусака вода бо нема у вас ні совісті ні людянності.
  • Evgen Rubalko
    Чернігів це не Донбас коли побігли мародерити на місце падіння Боінгу. Тому той хто придумав про мародерство на місці трагедії можливо сам такий. У нормальну голову таке навіть в думках не прийде.
  • Лариса Немезида 84cd6552
    Може ви здивуєтесь але правоохоронці то є перші мародери
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