У центрі Чернігова всю ніч працюватиме вуличне освітлення, щоб запобігти мародерству

Комунальники Чернігова розбирають завали після ракетного удару. Всю ніч центр міста буде освітлюватися, щоб запобігти мародерству.

Про це в повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

"Комунальні служби Чернігова зараз працюють в центрі міста, ліквідовуючи наслідки ракетного удару. Окрім локації довкола музично-драматичного театру, де правоохоронці проводять слідчі дії, фіксуючи злочин рф.

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Всю ніч в центральній частині міста працюватиме вуличне освітлення, аби попередити можливі випадки мародерства", - розповів він.

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару. За останніми даними, росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулись за допомогу, госпіталізовано 41 особу.