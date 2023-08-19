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Резніков: Посада міністра оборони не була моєю мрією, це тимчасова історія для мене

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Резніков: Посада міністра оборони не була моєю мрією, це тимчасова історія для мене
Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього тимчасова історія, а звільнитися він і сам може.

"Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію (щодо посади. - Ред.), він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це - тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою", - заявив Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Міністр ще раз наголосив, що подібні рішення приймає президент. Водночас, додав Резніков, звільнитись може й сам, якщо "уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".

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Стосовно можливої пропозиції посади посла у Великій Британії, він зауважив - не певний, що погодився б.

"Тут не питання "куди?", а питання "щоб що?". Я – людина проєкту, от якщо є завдання – то виконаю його. Просто так отримати якусь посаду мені не цікаво, тому що ти все одно залишаєшся на публічній службі. А це – дуже невдячна історія, ти отримуєш тільки "на горіхи", – зазначив Резніков.

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Топ коментарі

  • Alexey Poltorak
    Ця посада - тимчасова історія для мене.
    ------------
    ****** заявочка министра обороны воюющей страны. Пшёл накуй, козлятина!!!
  • SANDY
    з посади - так, з тюрми - вже ні
  • Only
    Наступна зупинка - СІЗО!
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