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Передачу Україні винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами, - ОП

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Передачу Україні винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами, - ОП
Передачу Україні винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Навіть в таких літаках, як Gripen, є певні складові, які вимагають згоди інших союзників. Завжди це процес, і ми, власне, перебуваємо в такому процесі", - сказав Сибіга.

Він зауважив, що в таких питаннях, як домовленості про передачу літаків, завжди перемовини ведуть виключно глави держав.

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"Зараз ми вже на етапі переведення в практичну площину питань, пов'язаних з літаками", - сказав Сибіга.

Він додав, що перемовини з усіх питань оборонного пакету, який Швеція надає Україні, ще тривають.

"Найближчі дні перед Днем Незалежності нас теж будуть очікувати важливі, правильні, позитивні новини щодо зміцнення нашої обороноздатності і в повітрі, і на суші", - сказав Сибіга.

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Топ коментарі

  • Oleg Zaporogec
    А навіщо розмінувалиЧонгар? Здали південь ворогу? Літали в Оман? Видали вагнерівців? Дурили народ щодо початку повномасштабної війни і не готувались до неї.
  • Влад Хутір
    Єрмак і ОПзроблять все щоб цей процес затормозити і недопустити..
  • Алексей Бабак 6b6b25f8
    Те опять спиз...ел
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