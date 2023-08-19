Передачу Україні винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами, - ОП

Передачу Україні винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Навіть в таких літаках, як Gripen, є певні складові, які вимагають згоди інших союзників. Завжди це процес, і ми, власне, перебуваємо в такому процесі", - сказав Сибіга.

Він зауважив, що в таких питаннях, як домовленості про передачу літаків, завжди перемовини ведуть виключно глави держав.

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"Зараз ми вже на етапі переведення в практичну площину питань, пов'язаних з літаками", - сказав Сибіга.

Він додав, що перемовини з усіх питань оборонного пакету, який Швеція надає Україні, ще тривають.

"Найближчі дні перед Днем Незалежності нас теж будуть очікувати важливі, правильні, позитивні новини щодо зміцнення нашої обороноздатності і в повітрі, і на суші", - сказав Сибіга.