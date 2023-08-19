Росія отримувала з Китаю гелікоптери, приціли та інше обладнання з початку вторгнення, - The Telegraph
Про це повідомляє видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Китай допомагає озброювати РФ гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості", - показало розслідування.
Російські компанії, у тому числі і підсанкційні, які займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю від початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну до першого кварталу цього року.
Серед іншого китайські фірми поставили до РФ 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів, що використовується у виробництві зброї, та запчастини для літаків, зокрема військових, стверджує видання.
Серед отримувачів товарів значилися МВС РФ, Росгвардія, Ростех, компанія "Туполєв" та інші державні структури РФ.
Водночас Китай наполягає на збереженні нейтралітету, намагається позиціонувати себе як ключового мирного посередника у переговорах, спрямованих на досягнення миру, наголошує видання.
Загалом, торгівля між Китаєм та РФ цього року має перевищити 200 мільярдів доларів, що є новим рекордом, попри те, що китайський експорт в інші країни значно впав.
Відповідно до червневого аналізу Обсерваторії економічної складності, візуалізатора торгових даних, експорт товарів потенційного військового призначення за 12 місяців зріс більш ніж у три рази порівняно з попереднім періодом.