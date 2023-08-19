Росія отримувала з Китаю гелікоптери, приціли та інше обладнання з початку вторгнення, - The Telegraph

Російські компанії, що перебувають під санкціями та займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч компонентів з Китаю з початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Китай допомагає озброювати РФ гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості", - показало розслідування.

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Російські компанії, у тому числі і підсанкційні, які займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю від початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну до першого кварталу цього року.

Серед іншого китайські фірми поставили до РФ 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів, що використовується у виробництві зброї, та запчастини для літаків, зокрема військових, стверджує видання.

Серед отримувачів товарів значилися МВС РФ, Росгвардія, Ростех, компанія "Туполєв" та інші державні структури РФ.

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Водночас Китай наполягає на збереженні нейтралітету, намагається позиціонувати себе як ключового мирного посередника у переговорах, спрямованих на досягнення миру, наголошує видання.

Загалом, торгівля між Китаєм та РФ цього року має перевищити 200 мільярдів доларів, що є новим рекордом, попри те, що китайський експорт в інші країни значно впав.

Відповідно до червневого аналізу Обсерваторії економічної складності, візуалізатора торгових даних, експорт товарів потенційного військового призначення за 12 місяців зріс більш ніж у три рази порівняно з попереднім періодом.