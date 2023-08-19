Лідер російського рок-гурту Ногу свело! Покровський збирає кошти на допомогу Україні. ВIДЕО
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Лідер російського рок-гурту Ногу свело! Максим Покровський на своїх виступах проводить збір коштів на допомогу Україні.
Відповідне відео з його зверненням на одному з виступів опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Він закликав своїх шанувальників надсилати допомогу, яка піде на купівлю швидких, мобільних госпіталів, ліків, медобладнання та пожежних машин.
"Максим Покровський "Ногу свело!"
Так, я знаю, що багато українців гребуть усіх росіян під один гребінець, але багато росіян дуже переживають... Ні, не так. Які не тільки дуже переживають через те, що творить їхня країна, а й намагаються допомогти Україні чим тільки можуть", - йдеться в описі відео.