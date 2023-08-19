Два українські пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці, - командувач Повітряних сил Олещук

Двоє українських пілотів згідно з результатами тестування зможуть опанувати винищувач F-16 за чотири місяці.

Про це в етері телемарафону повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Напередодні мої два пілоти були протестовані інструкторами зі США. Якщо взяти загальну підготовку, по яких вони займаються, вона складає 32 місяці. По саме цих пілотах було прийнято рішення, що для такого класу пілотів, вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці", – сказав Олещук.

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Різниця між загальною підготовкою та показниками пілотів становить 8 разів.

За словами командувача, існує гнучка система підходу до кожного пілота, а літаки типу F-16 зроблені у такий спосіб, щоб пілот зосереджувався лише на використанні озброєння й "не зосереджувався відповідно на техніці пілотування".

"Решту літак зробить все для нього, навіть, якщо потрібно, літак ввімкне автопілот і той сам сяде на злітно-посадкову смугу", – пояснив командувач Повітряних Сил.