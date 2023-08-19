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Два українські пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці, - командувач Повітряних сил Олещук

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Два українські пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці, - командувач Повітряних сил Олещук
Двоє українських пілотів згідно з результатами тестування зможуть опанувати винищувач F-16 за чотири місяці.

Про це в етері телемарафону повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Напередодні мої два пілоти були протестовані інструкторами зі США. Якщо взяти загальну підготовку, по яких вони займаються, вона складає 32 місяці. По саме цих пілотах було прийнято рішення, що для такого класу пілотів, вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці", – сказав Олещук.

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Різниця між загальною підготовкою та показниками пілотів становить 8 разів.

За словами командувача, існує гнучка система підходу до кожного пілота, а літаки типу F-16 зроблені у такий спосіб, щоб пілот зосереджувався лише на використанні озброєння й "не зосереджувався відповідно на техніці пілотування".

"Решту літак зробить все для нього, навіть, якщо потрібно, літак ввімкне автопілот і той сам сяде на злітно-посадкову смугу", – пояснив командувач Повітряних Сил.

Топ коментарі

  • Victor Litarchuk
    Колишній американський пілот F-16 каже, що літатиме на винищувачах для України: "Ви можете розраховувати на мене", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки". Хемптон сказав інтерв'юеру, що український уряд може найняти приватних підрядників, які вже знають, як керувати F-16, що, за його словами, «купує вам час» і «допомагає виграти війну».

    "Я навіть сам піду. Ви можете розраховувати на мене", - сказав Хемптон.
  • discovery
    вже колись казав - іноземний легіон пілотів,
    поки українські навчаються і опановують нову техніку може бути рішенням.
    чомусь за це ні слова по обидві сторони океану.
    охочі навчені іноземці будуть.
  • discovery
    кидати в бій непідготовлених як потрібно двох пілотів заради гучих і потужних зелених рапортів,
    шо все вже в xаті - ми з них вимогли, з тих буржуїнів?
    може і справді дати хлопцям трохи часу на навчяння і шо б їх було не два,
    а двадцять, які вміють використовувати забою Ф-16 на всі 100 відсотків?
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