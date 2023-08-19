Протягом 19 серпня росіяни завдали 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України 19 серпня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: ""Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".