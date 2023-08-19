Винищувач F-16 вже сідав на українські аеродроми. Ми зараз покращуємо інфраструктуру і зможемо їх прийняти, - командувач Повітряних сил Олещук

Західний винищувач F-16 вже побував в Україні та сідав на наші аеродроми.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Літак F-16, він був в Україні. Він сідав на наших аеродромах, ми проводили спільне навчання з пілотами F-16, і в нас є досвід експлуатації, відповідно, літака F-16. Я думаю, це суттєво", - розповів він.

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За його словами, зараз Україна займається підготовкою злітно-посадкових смуг. "Ми проводимо відповідну реконструкцію, ми покращуємо покриття, покращуємо інфраструктуру аеродромів, ми будуємо нові захисні споруди", - повідомив командувач.

"І я думаю з моменту набуття Україною літаків, ми зможемо їх прийняти в Україні", - зазначив Олещук.