Винищувач F-16 вже сідав на українські аеродроми. Ми зараз покращуємо інфраструктуру і зможемо їх прийняти, - командувач Повітряних сил Олещук
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Західний винищувач F-16 вже побував в Україні та сідав на наші аеродроми.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Літак F-16, він був в Україні. Він сідав на наших аеродромах, ми проводили спільне навчання з пілотами F-16, і в нас є досвід експлуатації, відповідно, літака F-16. Я думаю, це суттєво", - розповів він.
За його словами, зараз Україна займається підготовкою злітно-посадкових смуг. "Ми проводимо відповідну реконструкцію, ми покращуємо покриття, покращуємо інфраструктуру аеродромів, ми будуємо нові захисні споруди", - повідомив командувач.
"І я думаю з моменту набуття Україною літаків, ми зможемо їх прийняти в Україні", - зазначив Олещук.