Протягом 19 серпня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини - зафіксовано 286 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 248 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Хотінська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: здійснено гранатометний (АГС-17) обстріл (47 вибухів) та артилерійський обстріл (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (19 вибухів), обстріл з РСЗВ (15 вибухів), гранатометний обстріл з АГС-17 (58 вибухів) та з САУ (13 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 18 серпня росіяни 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 124 вибухи, - ОВА

Хотінська громада: здійснено авіаудари з гелікоптеру – пуск 17 некерованих авіаційних ракет НАР. За результатом одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство, відбулось загорання приватного будинку.

Білопільська громада: зафіксовано авіаудар з гелікоптеру випущено 3 некеровані авіаційні ракети НАР, гранатометний обстріл з АГС (13 вибухів), обстріли з мінометів (26 вибухів) та артилерії (16 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 17 серпня росіяни 23 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 138 вибухів, - ОВА