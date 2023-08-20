Протягом 19 серпня росіяни здійснили 26 обстрілів Сумщини - зафіксовано 286 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: здійснено гранатометний (АГС-17) обстріл (47 вибухів) та артилерійський обстріл (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
Краснопільська громада: були мінометні обстріли (19 вибухів), обстріл з РСЗВ (15 вибухів), гранатометний обстріл з АГС-17 (58 вибухів) та з САУ (13 вибухів).
Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
Хотінська громада: здійснено авіаудари з гелікоптеру – пуск 17 некерованих авіаційних ракет НАР. За результатом одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство, відбулось загорання приватного будинку.
Білопільська громада: зафіксовано авіаудар з гелікоптеру випущено 3 некеровані авіаційні ракети НАР, гранатометний обстріл з АГС (13 вибухів), обстріли з мінометів (26 вибухів) та артилерії (16 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів)".