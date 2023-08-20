Протягом доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження окупантів, 5 артилерійських засобів, 3 пункти управління та 3 засоби ППО, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом минулої доби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника".