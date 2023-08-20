Протягом доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження окупантів, 5 артилерійських засобів, 3 пункти управління та 3 засоби ППО, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом минулої доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 18 серпня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження окупантів, 4 артилерійські засоби, 2 пункти управління та 2 станції РЕБ, - Генштаб