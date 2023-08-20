На навчання до Великої Британії поїхали українські пілоти 2023 року випуску, - Олещук

Для навчання на винищувачах F-16 до Великої Британії відправили українських пілотів 2023 року випуску, а до Швеції - 2016-го, з бойовим досвідом.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав генерал-лейтенант, командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я як командувач Повітряних Сил розумію, що майбутнє за молодими пілотами. Тому я ухвалив рішення, і у Велику Британію на навчання поїхали пілоти випуску цього року, 2023-го. Що стосується Швеції, туди поїхали пілоти молоді, випуску 2016 року, з достатнім бойовим досвідом", - розповів Олещук.

За його словами, що система підготовки в цих країнах досить гнучка, до кожного пілота інструктори підходять індивідуально.

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"Напередодні підготовки моїх два пілоти були протестовані інструкторами США. Якщо взяти загальну підготовку, вона становить 32 місяці. По цих наших двох пілотах було прийнято рішення, що вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці. Але хочу вам сказати, що такого типу літак зроблений таким чином, щоб пілот зосередився тільки на використання озброєння і військової техніки і не зосереджувався, відповідно, на техніці пілотування", - сказав командувач ПС ЗСУ.

Він додав, що перш ніж відправити пілотів на навчання, в Україні їх протестували на знання англійської мови.

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