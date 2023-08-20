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На навчання до Великої Британії поїхали українські пілоти 2023 року випуску, - Олещук

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На навчання до Великої Британії поїхали українські пілоти 2023 року випуску, - Олещук
Для навчання на винищувачах F-16 до Великої Британії відправили українських пілотів 2023 року випуску, а до Швеції - 2016-го, з бойовим досвідом.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав генерал-лейтенант, командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я як командувач Повітряних Сил розумію, що майбутнє за молодими пілотами. Тому я ухвалив рішення, і у Велику Британію на навчання поїхали пілоти випуску цього року, 2023-го. Що стосується Швеції, туди поїхали пілоти молоді, випуску 2016 року, з достатнім бойовим досвідом", - розповів Олещук.

За його словами, що система підготовки в цих країнах досить гнучка, до кожного пілота інструктори підходять індивідуально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два українські пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці, - командувач Повітряних сил Олещук

"Напередодні підготовки моїх два пілоти були протестовані інструкторами США. Якщо взяти загальну підготовку, вона становить 32 місяці. По цих наших двох пілотах було прийнято рішення, що вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці. Але хочу вам сказати, що такого типу літак зроблений таким чином, щоб пілот зосередився тільки на використання озброєння і військової техніки і не зосереджувався, відповідно, на техніці пілотування", - сказав командувач ПС ЗСУ.

Він додав, що перш ніж відправити пілотів на навчання, в Україні їх протестували на знання англійської мови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для опанування Patriot нашим військовим знадобилося не 10 місяців, а 10 тижнів, - командувач Повітряних сил Олещук

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Топ коментарі

  • ТутАхламон
    Я,наприклад,не в темі,та і не потрібно воно широкому загалу.Навіщо він взагалі це меле на весь світ?Кожен пілот на вагу золота,він розповідає де кацапорилим їх шукати?
  • Only
    Новини з колись космічної недодержави:

    "...Очень печальные новости по поводу "Луны-25". Половина опрошенных специалистов говорят, что она, судя по всему могла разбиться в результате ошибки с тормозным импульсом, который производили сегодня. Не хочется в это верить, может, сослагательное наклонение все-таки окажется в данный момент решающим, и плохая весть не подтвердится, надеемся из последних сил..."

    Вже одне те, що ОЦЕ от взагалі злетіло, вже є справжнім дивом!
  • Alik Krass
    Пилотам примерно 23-25 лет, сколько украинцев въехало в Англию в таком возрасте. Открыто сливается информация, не война а кватал 95
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