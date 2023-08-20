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Російська влада заявила про атаку безпілотника на Курськ

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Російська влада заявила про атаку безпілотника на Курськ
Уночі 20 серпня у Курську пролунав вибух у районі залізничного вокзалу. Російська влада заявила про атаку безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Невідомий безпілотник поцілив у дах  будівлі залізничного вокзалу. Російська влада звинуватила Україну.

"Атака українського безпілотника в Курську. За попередньою інформацією він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. ", - заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, п’ятеро людей дістали легкі поранення від уламків скла.

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Топ коментарі

  • pavluchen 22
    Вон там, вот тут, вот там вот это, вот та, в общем вон там и вот тут. Великий и магучий.
  • Amber
    Кацапи , у всіх ваших негараздах винна одна недолюдина -
    це ваш кремлівський плєшенФюрер і психічно хворий виб@лядок 😡
    Зупиніть його поки не пізно , бо відчуєте згодом все те , що украінці
    відчувають сьогодні - це руіни і смерть 😠
  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    У курскава вокзала стою я маладой (с)
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