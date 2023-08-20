Російська влада заявила про атаку безпілотника на Курськ

Уночі 20 серпня у Курську пролунав вибух у районі залізничного вокзалу. Російська влада заявила про атаку безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Невідомий безпілотник поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу. Російська влада звинуватила Україну.

"Атака українського безпілотника в Курську. За попередньою інформацією він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. ", - заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, п’ятеро людей дістали легкі поранення від уламків скла.

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