Російська влада заявила про атаку безпілотника на Курськ
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Уночі 20 серпня у Курську пролунав вибух у районі залізничного вокзалу. Російська влада заявила про атаку безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Невідомий безпілотник поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу. Російська влада звинуватила Україну.
"Атака українського безпілотника в Курську. За попередньою інформацією він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. ", - заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.
За його словами, п’ятеро людей дістали легкі поранення від уламків скла.