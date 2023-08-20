Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 148, зокрема 7 загиблих

148 людей звернулися по медичну допомогу після ракетного удару по центру Чернігова.

Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог учора забрав життя семи людей. І ще 148 людей звернулися за медичною допомогою або були доставлені із пораненнями у лікарні", - повідомив чиновник.

Він додав, що 41 людина перебуває у лікарні. У медзакладах міста було прооперовано 15 громадян.

Чаус додав, що пошкоджень зазнали понад 500 помешкань - це понад 60 будинків, які розміщені поряд із місцем, куди поцілила ворожа ракета. Обстеження будинків та установ триває. Також тривають роботи з розчищення у центрі міста після ракетної атаки, працює комунальна техніка.

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