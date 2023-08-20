Новини • Агресія Росії проти України

Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 148, зокрема 7 загиблих

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Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 148, зокрема 7 загиблих
148 людей звернулися по медичну допомогу після ракетного удару по центру Чернігова.

Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог учора забрав життя семи людей. І ще 148 людей звернулися за медичною допомогою або були доставлені із пораненнями у лікарні", - повідомив чиновник.

Він додав, що 41 людина перебуває у лікарні. У медзакладах міста було прооперовано 15 громадян.

Чаус додав, що пошкоджень зазнали понад 500 помешкань - це понад 60 будинків, які розміщені поряд із місцем, куди поцілила ворожа ракета. Обстеження  будинків та установ триває. Також тривають роботи з розчищення у центрі міста після ракетної атаки, працює комунальна техніка.

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Топ коментарі

  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    Ціна гастролів - т.зв. виставки дронів в прифронтовому Чернігові.

    Це результат некерованості країни на другому році війни.

    Повна "художня самодіяльність - суцільний шоу бізнес, у місцях і в форматах де і як заманеться. Хтось же з владної вертикалі міг ЗАЗДАЛЕГІДЬ проаналізувати можливі наслідки такого гастрольного шоу? Ніби кожну добу Україна не зазнає бомбардувань.

    Це активізм подібних до тої М.Б. яким сняться лаври Наді Савченко - нащупали шлях в депутати... Ніби фронтовики, але "воюють" в тилу... Хто пам'ятники зносить, хто вулиці, міста і села перейменовує. Виявляється що та м.б. вже тривалий час гастролює по містах України...

    І справа не в дронах... Навіть виставку кавунів при такому велелюдді би розбомбили А влада некомпетентна, в'яла, імпотентна. Це ж який злочин - зібрати натовп в центрі міста за пару десяток кілометрів від границі. Та ж м.б.- організатор написала, що вона сховалася... - який цинізм. Особлива порода... Другий рік війни! В Чернігові! Не в Чернівцях! Не в Ужгороді! Хто ж там "старШОй" в тому Чернігові? І населення... Ніби малі діти гралися з гранатами...

    Виставку дронів? У Чернігові?

    Які корисні Кремлю ідіоти це організували? І які корисні агресору ідіоти дозволяють подібні заходи?

    Скільки там кілометрів до кордону з рф (русским фашізмом)?

    Скільки кілометрів до кордону з "дружньою" Укоаїні Білорусією Лукашеску?

    Якщо байдужість? На другому році війни? Що з інстинктом самозбереження? Цивільна оборона ? Охорона тилу?

    Хто має відповісти за жертви?
  • віктор федорович 31ee1569
  • Oksana Storozhenko b8901c6c
    Чаус повинен піти у відставку, бо він дав дозвіл. Центр міста, драмтеатр. Немає слів.
    Царство небесне невинним !
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