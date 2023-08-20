У Підмосков’ї закрили аеропорти, міноборони РФ як завжди звинуватило Україну
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Як заявив мер Москви Сергій Собянін, вночі було "здійснено спробу" прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку, і нібито БПЛА був ліквідований силами ППО.
У міноборони РФ заявили, що зашкодили здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Москви та Московської області. Це сталося 20 серпня близько 04:00 за місцевим часом. У "нальоті" дрона Росія як зазвичай звинуватила Україну.
"Силами ППО було виявлено безпілотний літальний апарат, який летів над територією Ступінського району Московської області у напрямку міста Москви", - йдеться у заяві.
У відомстві розповіли, що БПЛА був "подавлений" засобами РЕБ, після чого дрон "зазнав аварії в безлюдному районі", і потерпілих та руйнувань немає.