У Підмосков’ї закрили аеропорти, міноборони РФ як завжди звинуватило Україну

У Московській області в аеропортах Домодєдово та Внуково ввели план "Килим", тимчасово затримавши рейси на виліт та на приліт. Зазвичай такий план запроваджується у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, вночі було "здійснено спробу" прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку, і нібито БПЛА був ліквідований силами ППО.

У міноборони РФ заявили, що зашкодили здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Москви та Московської області. Це сталося 20 серпня близько 04:00 за місцевим часом. У "нальоті" дрона Росія як зазвичай звинуватила Україну.

"Силами ППО було виявлено безпілотний літальний апарат, який летів над територією Ступінського району Московської області у напрямку міста Москви", - йдеться у заяві.

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У відомстві розповіли, що БПЛА був "подавлений" засобами РЕБ, після чого дрон "зазнав аварії в безлюдному районі", і потерпілих та руйнувань немає.