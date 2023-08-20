Новини • Війна

У Підмосков’ї закрили аеропорти, міноборони РФ як завжди звинуватило Україну

5 10624
У Підмосков’ї закрили аеропорти, міноборони РФ як завжди звинуватило Україну
У Московській області в аеропортах Домодєдово та Внуково ввели план "Килим", тимчасово затримавши рейси на виліт та на приліт. Зазвичай такий план запроваджується у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, вночі було "здійснено спробу" прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку, і нібито БПЛА був ліквідований силами ППО.

У міноборони РФ заявили, що зашкодили здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Москви та Московської області. Це сталося 20 серпня близько 04:00 за місцевим часом. У "нальоті" дрона Росія як зазвичай звинуватила Україну.

"Силами ППО було виявлено безпілотний літальний апарат, який летів над територією Ступінського району Московської області у напрямку міста Москви", - йдеться у заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії евакуювали понад 2000 осіб із бізнес-центру "Москва-сіті" через повідомлення про удар безпілотника. ВIДЕО

У відомстві розповіли, що БПЛА був "подавлений" засобами РЕБ, після чого дрон "зазнав аварії в безлюдному районі", і потерпілих та руйнувань немає.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Victor Litarchuk
    Україна має у своєму розпорядженні далекобійні ракети, які теоретично дістають навіть до Москви. І їх отримали не від іноземних партнерів.


    Колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко каже, що українські військові на тренуваннях уже відпрацьовували застосування ракети С-200 саме по наземних цілях.

    "Такі ракети запускали у нас на полігонах, і вони летіли на відстань більше 600 км. Я сам був свідком цього", - сказав він ВВС Україна.

    Скільки таких ракет є в Україні? Генерал запасу Романенко каже про "декілька сотень". Але великі запаси С-200 також є у країн-союзників України, зокрема в Болгарії та Чехії.

    Українським розробникам вдалося розв'язати проблеми з наведенням, мобільністю, точністю і потужністю, в розпорядженні ЗСУ опинилася балістична зброя, яка теоретично може дістати до Москви (відстань від українського кордону до російської столиці близько 420 км).
  • U A 03b737e8
    бажаю всім кацапам аеропорти як в Донецьку
  • lammer ya
    Масква! Златиє купола!

    Масква! Звєнят колокола!

    Масква! Лєтят БПЛА!

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини