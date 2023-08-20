Ворог бив по Очакову та каналу Дніпровсько-Бузького лиману
1 4270
Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора, 19 серпня, о 14:18, 16:22 та сьогодні 20 серпня, о 04:01 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади та каналу Дніпровсько-Бузького лиману. Постраждалих немає.
"Також вчора вдень, 19 серпня, о 15:10, 15:15, 15:29 та сьогодні, 20 серпня, о 04:18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.