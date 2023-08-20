Україна навчилася добре захищати свої військові аеродроми, - командувач Повітряних сил Олещук

Українські військові аеродроми добре захищені, тому росіянам важко вполювати літаки.

Про це в ефірі телемарафону заявив генерал-лейтенант, командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він заявив, що наразі є захищені споруди, в яких зберігаються літаки, крім цього, ПС працюють за принципом розосередження, тож літаки не зберігаються на одному аеродромі після виконання завдання.

Як приклад, Олещук навів нещодавні удари РФ по аеродрому у Старокостянтинові Хмельницької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На початку вторгнення співвідношення літаків України та РФ становило 1 до 5, у якісному відношенні - 1 до 12, - командувач Повітряних сил Олещук

"На цей час аеродром боєготовий, літаки, які були на аеродромі, збережені та продовжують виконання завдань", - заявив командувач ПС.