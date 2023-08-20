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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 257 470 осіб (+460 за добу), 4346 танків, 5245 артсистем, 8435 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 257 470 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 257470 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 4346 (+6) од,

бойових броньованих машин - 8435 (+11) од,

артилерійських систем - 5245 (+33) од,

РСЗВ - 717 (+3) од,

засоби ППО - 489 (+3) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4304 (+22),

крилаті ракети - 1406 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7680 (+15) од,

спеціальна техніка - 790 (+5).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 257 470 осіб (+460 за добу), 4346 танків, 5245 артсистем, 8435 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Андрей Антипов d3e2dc35
    Ох по арте, красивое
  • Amber
    Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • ZoV KobZona
    33 артсистемы с расчётами на концерте кабздона- это целое музыкальное сопровождение.
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